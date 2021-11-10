В Днепре СБУ разоблачила врача, штамповавшего до 30 фальшивых COVID-сертификатов ежедневно

За внесение ложных сведений в электронную систему "еHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему фальсификации сертификатов по вакцинации от COVID-19 в Днепре. Правоохранителям удалось установить врача, который "продуцировал" до 30 фейковых сертификатов в день.

За внесение ложных сведений в систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента", сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дия"; клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом; работникам местных компаний.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения через комплексную медицинскую информационную систему Каштан, а вакцину списывал.

Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "групповых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

Во время обысков были обнаружены и изъяты печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми свидетельствуют результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни; 50 тыс. гривен; записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

В ведомстве отмечают, что после обнаружения граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Напомним, уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде его принять.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что будут наказывать и тех, кто их продает, и тех, кто покупает.

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