Штраф за выгул собак в Украине увеличили до 5100 гривен

В Украине вступил в силу закон, согласно которому будут увеличены штрафы за выгул собак без поводков и намордников. В документе также прописаны случаи, когда помимо штрафных санкций у владельца конфискуют животное.

Украинцам грозит штраф до 5100 гривен за выгул собак

Украинцам следует быть готовыми к тому, что согласно новому закону, за выгул собак без поводка и намордника, а также за выгул в не отведенных для этого местах и отказ убрать экскременты животного наказание будет более жестким, нежели до вступления документа в силу.

Кроме того, для гражданских и должностных лиц сумма штрафа будет значительно отличаться. К примеру, за выгул собаки, порода которой входит в перечень опасных, для обычных граждан штраф будет достигать от 170 до 340 гривен, при повторном нарушении сумма увеличится до 510 гривен.

Украинцам грозит штраф до 5100 гривен за выгул собак

Должностные лица за аналогичное нарушение заплатят от 340 до 850 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит 1020 гривен.

Если неправомерный выгул собаки привел к причинению вреда здоровью человека или его имуществу, то животное у нерадивого владельца конфискуют, а также заставят заплатить штраф от 1 700 до 3 400 гривен для гражданских лиц и от 3 400 до 5 100 гривен – для должностных.

Напомним, налоговая служба начала начислять украинцам "карантинные" штрафы. Как избежать выплаты незаконных санкций?


Шевченко Лилия, Тудей

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