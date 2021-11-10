В Одессе сгорел популярный ночной клуб

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

На пляже Дельфин в Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о пожаре на летней площадке клуба поступила вчера в 22:47.

"По прибытии к месту вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 минут на площади 400 кв. м.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.

От ГСЧС для тушения пожара привлекали 6 пожарных машин и 22 спасателя.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, летом 2017-го в Одессе сгорел ночной клуб "Пляжник".

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