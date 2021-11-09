За сутки в Украине зафиксированы 18 988 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине были зафиксированы 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 183 ребенка и 426 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 967 человек. 833 пациента умерли – наибольшее количество за время пандемии. Выздоровели – 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 107 489 человек; выздоровели – 2 537 565. От осложнений заболевания умерли 73 390 человек.

Всего было проведено 14 930 139 ПЦР-тестирований.

Отмечается, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1204 случая;

– 1204 случая; Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровенская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 240 440 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы – 100 001 человек. С начала вакцинальной кампании были привиты 11 546 723 человека.

Напомним, ранее Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против ковида.

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.