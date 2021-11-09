Суд заключил в тюрьму на два года львовянина, который укусил полицейского

Мужчина признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием алкоголя.

?Суд заключил в тюрьму на два года львовянина, который укусил полицейского
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Железнодорожный районный суд заключил в тюрьму на два года львовянина Даниила Карпова, который во время конфликта с патрульным укусил его за плечо.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел 4 июля в 21:00. Патрульных вызвала мать Карпова. Сам он находился в нетрезвом состоянии. Во время общения с инспектором полиции Карпов начал грубо высказываться в его адрес и сквернословить. Когда полицейские попытались задержать нарушителя, он укусил одного из них за плечо.

Патрульный прошел экспертизу, которая обнаружила у него на плече ссадину – это считается легким телесным повреждением. Таким образом Карпов был обвинен в умышленном нанесении полицейскому побоев.

2 ноября это дело рассмотрела судья Галина Пилипьюк. В ходе заседания суда Карпов признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием алкоголя.

Судья приняла во внимание искреннее раскаяние Карпова. Однако суд обратил внимание на то, что мужчина был судим за кражу в феврале 2021 года и еще не до конца отбыл условное наказание. Таким образом, за нападение на полицейского ему присудили 2 года и 3 месяца тюрьмы. На этот приговор можно подать апелляционную жалобу.

Напомним, в 2019 году 30-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне. Находясь под влиянием наркотиков, он сопротивлялся полицейским, а затем ударил и укусил одного из них.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовалоНа Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало
В Украине сделали еще более 273 тыс. противоковидных прививокВ Украине сделали еще более 273 тыс. противоковидных прививок
Еще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделеЕще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделе
KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготкахKAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанамиВ Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами
Блок рекламы


Похожие новости
Украинца в Эстонии приговорили почти к 7 годам за убийство соотечественникаУкраинца в Эстонии приговорили почти к 7 годам за убийство соотечественника
В Хмельницком будут судить полковника ВСУ, который пьяным случайно выстрелил в ребенкаВ Хмельницком будут судить полковника ВСУ, который пьяным случайно выстрелил в ребенка
Оксфордский словарь выбрал словом года vax – глагол и существительное одновременноОксфордский словарь выбрал словом года vax – глагол и существительное одновременно
СБУ разоблачила полицейского, торговавшего оружием и боеприпасамиСБУ разоблачила полицейского, торговавшего оружием и боеприпасами
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, который играл Хантера в "Друзьях"
Михалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в ПолтавеМихалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в Полтаве
В Киеве задержали мужчину, который напал на пенсионераВ Киеве задержали мужчину, который напал на пенсионера
С начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцевС начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцев
Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станцииУмер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции
Во Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступлениеВо Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступление
Последние новости
Подгружаем последние новости