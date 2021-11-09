?Суд заключил в тюрьму на два года львовянина, который укусил полицейского

Мужчина признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием алкоголя.

Железнодорожный районный суд заключил в тюрьму на два года львовянина Даниила Карпова, который во время конфликта с патрульным укусил его за плечо.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел 4 июля в 21:00. Патрульных вызвала мать Карпова. Сам он находился в нетрезвом состоянии. Во время общения с инспектором полиции Карпов начал грубо высказываться в его адрес и сквернословить. Когда полицейские попытались задержать нарушителя, он укусил одного из них за плечо.

Патрульный прошел экспертизу, которая обнаружила у него на плече ссадину – это считается легким телесным повреждением. Таким образом Карпов был обвинен в умышленном нанесении полицейскому побоев.

2 ноября это дело рассмотрела судья Галина Пилипьюк. В ходе заседания суда Карпов признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием алкоголя.

Судья приняла во внимание искреннее раскаяние Карпова. Однако суд обратил внимание на то, что мужчина был судим за кражу в феврале 2021 года и еще не до конца отбыл условное наказание. Таким образом, за нападение на полицейского ему присудили 2 года и 3 месяца тюрьмы. На этот приговор можно подать апелляционную жалобу.

Напомним, в 2019 году 30-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне. Находясь под влиянием наркотиков, он сопротивлялся полицейским, а затем ударил и укусил одного из них.