Дарья Белодед в купальнике похвасталась кадрами с солнечного Дубая

После того как самая красивая дзюдоистка в мире не смогла попасть в США , она долго грустить не стала. Пробыв несколько дней в холодном Киеве , украинская спортсменка Дарья Белодед отправилась в ОАЭ , откуда делится жаркими снимками.

В личном аккаунте в Инстаграм звезда спорта опубликовала красочное летнее фото на фоне ярко-желтых зонтиков и с видом на роскошный отель в ближневосточном стиле.

"Привет из солнечного Дубая", — отметила в подписи Дарья Белодед.

Спортсменка предстала в кадре на первый взгляд в довольно странном наряде. Она надела раздельный зеленое бикини, а поверх него сдельный белый купальник с номером, который обычно носят на соревнованиях. Свой образ дзюдоистка завершила белой панамой и солнцезащитными очками.

В Дубае Дарья Белодед не только нежится на пляже и принимает солнечные ванны, но также посещает и культурную программу. Так, например, вчера она побывала на концерте известного оперного певца Андреа Бочелли, после чего насладилась фейерверком.

Сегодня утром звезда поделилась со своими поклонниками, что она ела на завтрак, чтобы получить заряд энергии и не навредить фигуре: белковый омлет и салат с овощами и фетой.

Напомним, Дарья Белодед показала, как и где отпраздновала свое 21-летие с подругами и мамой.