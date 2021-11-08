Владимир Талашко уволился из университета Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах

Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет.

Владимир Талашко уволился из университета Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах
Володимир Талашко
Фото: twitter.com/konferenciartb

Советский и украинский актер Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщила в Facebook актриса Виктория Муштей, которая одной из первых рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Талашко.

"Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала Муштей.

Она отметила, что администрация университета не предприняла никакой попытки связаться с ней и взять контакты людей, готовых свидетельствовать против Талашко. По ее мнению, в университете демонстрируют "банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопросы".

Напомним, несколько бывших абитуриенток и студенток кафедры режиссуры телевидения обвинили преподавателя, народного артиста Украины Владимира Талашко в харассменте. Несколько историй обнародовал сценарист Богдан Ирвин (Панкрухин).

Сам Талашко обвинения в домогательствах опровергает. В руководстве университета также заявили, что не получали от студенток никаких обращений – ни письменных, ни устных.

Министерство культуры и информационной политики инициировало внутреннее расследование.

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