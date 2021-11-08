Холостяк: Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фото

Главный герой 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан вместе уже довольно давно. Нередко в Сети появляются слухи об их помолвке и подготовке к свадьбе.

Победительница “Холостяк“ Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фото

То влюбленные разучивали свадебный танец, который продемонстрировали в рамках проекта "Танцы со звездами". Теперь они посещают свадебные салоны, выбирая наряд невесты.

Выходные Михаил Заливако и Анна Богдан провели на Закарпатье. Парочка отдохнула в живописном месте, насладилась окружающей их природой, лесом и горами, а также насытились чистым горным воздухом. Помимо этого влюбленные посетили новый показ свадебных платьев модного бренда из Закарпатья Тetyana Hintsyak от известного салона "ПАН" Татьяны Гинцяк.

В Инстаграм-сториз победительница 11 сезона шоу "Холостяк" показала фанатам несколько платьев, и даже примерила некоторые. В Сети появилось фото с мероприятия. В кадре турагент предстала в роскошном пышном платье с элегантной вышивкой на юбке и кружевами на корсете и длинных рукавах. Анна Богдан оставила свои кудрявые волосы распущенными, а в макияже подчеркнула глаза.

Победительница “Холостяк“ Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фото

Пользователи социальных сетей не были лестными на комментарии. Одни восхищались красотой, отмечая, что не могут дождаться их свадьбы, а другие искали мелочи, к которым можно придраться.

"Какой кошмар на голове", "Уже про них забыли", "Еще один "непрозрачный" намёк. Хотелось бы, чтобы любимую женщину не доводили до такого", "То они на "Танцах" засветились, то какие-то интервью все дают. Что в них интересного мне непонятно", "Красивая", "Как модель", "Супер, похожа на принцессу", — пишут фолловеры.

Напомним, в Сети показали нового главного героя реалити-шоу “Холостяк-12“. За чье сердце будут бороться девушки в новом сезоне?


Анастасия Березовская, Тудей

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