В воскресенье подтвердили 13 тыс. случаев ковида, умерли 473 человека

Самые высокие суточные показатели заболеваемости в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

В воскресенье подтвердили 13 тыс. случаев ковида, умерли 473 человека
Фото: Анастасія Власова/hromadske

В воскресенье, 7 ноября, в Украине подтвердили 13 068 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников. На выходных количество обнаруженных случаев традиционно ниже.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 3 532 человека, преодолели болезнь 8 200 человек, 473 пациента с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 7 ноября подтвердили в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 088 501 человек, выздоровели от коронавируса 2 520 956 человек, умерли от коронавируса 72 557 украинцев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

Сутками ранее в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев ковида, в пятницу, 5 ноября, – более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека.

По данным Минздрава, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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