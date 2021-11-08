В полиции назвали популярные схемы подделки ковид-документов

На сегодняшний день на нелегальном рынке по изготовлению поддельных ковид-сертификатов и ПЦР-тестов есть две наиболее популярные схемы.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Самые распространенные две схемы: это банальная подделка документов и преступная безответственность. В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере. Кстати, таким образом часто туристические агентства используют. Цена таких произведений примерно 300-400 грн", – отметил он.

"Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это "липа". В реестре данных нет. И дальше – уголовное производство, подозрение и суд. Стоит ли это?" – добавил Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что второй способ подделки ковид-сертификатов и ПЦР-тестов – это когда медицинские работники вносят ложные данные в официальные реестры.

"Преступная безответственность – другая история. Страшнее, на мой взгляд. Потому что здесь фигурируют те, кто должен помогать и спасать. Но некоторые медицинские работники выбирают другой путь. Имея доступ в реестр, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через "Дию", или намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. гривен", - рассказал Клименко.

По его словам, в настоящее время медики фигурируют более чем в 80 уголовных производствах, начатых по фактам подделки ковид-документации. Правоохранители в этом вопросе сотрудничают и с Минздравом, и с Минцифры. В общей сложности полиция расследует более 1 170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования ковид-документов.

В полиции также отмечают, что в рамках расследований фиксируют примерно одинаковые объемы подделок тестов и сертификатов. Конечно, тест стоит подешевле.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде его принять.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что будут наказывать и тех, кто их продает, и покупающих. Относительно перевозок ответственность за поездки без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики.