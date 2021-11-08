В возрасте 46 лет скончался победитель конкурса "Мистер Олимпия-2018"

Шон Роден скончался от сердечного приступа.

Шон Роден
Фото: generationiron.com
Шон Роден

Победитель конкурса "Мистер Олимпия" 2018 года, ямайский бодибилдер Шон Роден скончался в возрасте 46 лет, сообщает Generation Iron.

Роден скончался от сердечного приступа. Сообщают, что это был не первый сердечный приступ Шона.

Честолюбивый футболист в подростковом возрасте Шон открыл для себя бодибилдинг в 1992-м, однако после ряда травм должен был отказаться от участия в соревнованиях. Вскоре умер отец Шона.

Комбинация этих двух событий привела к тому, что Роден привык к алкоголю, что полностью лишило его шансов вернуться к соревновательной карьере. Однако приложив много усилий для постепенного восстановления, он вернулся в спорт и, наконец, получил карту IFBB Pro в 2010 году.

В 2011 году он дебютировал на конкурсе "Мистер Олимпия", а в 2018-м в возрасте 43 лет одержал победу, что сделало его самым возрастным бодибилдером, когда-либо завоевавшим этот титул.

Его победа также была примечательна тем, что он первым сбросил с трона Фила Хи.

В июле 2019 года Родена обвинили в изнасиловании бодибилдерки в отеле в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Отмечали, что события произошли в октябре 2018 - вскоре после его победы в "Мистере Олимпия".

Официально обвинение было предъявлено в июле 2019 года. Вскоре компания American Media Inc (AMI) опубликовала заявление, в котором запретила Родену участвовать в соревнованиях "Мистер Олимпия". Это решение может быть пересмотрено после завершения судебного разбирательства. Тем временем обвинения против Шона ни доказали, ни сняли.

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