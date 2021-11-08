Пропавшего заместителя директора Львовского исторического музея нашли мертвым

6 ноября 38-летний мужчина на авто выехал из Винников в Тернополь.

Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, пропавшего 6 ноября, нашли мертвым.

Об этом вечером 7 ноября сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

"Он ушел в иной мир. К сожалению. Подробностей пока нет", - написала она в фейсбуке.

В пресс-службе полиции Львовской области подтвердили эту информацию, однако больше деталей предоставлять пока отказались, пишет ZAXID.NET. Там отметили, что на месте, где нашли автомобиль и мёртвого мужчину, работают следователи, а больше информации опубликуют завтра утром.

38-летний Юрий Силецкий был объявлен в розыск 7 ноября. Накануне он выехал около 13:00 из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.