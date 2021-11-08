В США полиция нашла пропавшую девушку с помощью жеста, ставшего вирусным в ТиkТоk

Жест предложили использовать правозащитники еще в первые месяцы пандемии и локдаунов.

Пропавшую 16-летнюю девушку полиция Кентукки, США , нашла после того, как она попросила помощи жестом руки, ставшей вирусным в сети ТиkТоk.

Фото: twitter.com/cdnwomenfdn

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Голос Америки.

Девушка была в автомобиле "Тойота", когда водитель другого автомобиля увидел, как она использует жест, созданный, чтобы помочь борьбе с домашним насилием, и вызвал 911.

Полиция арестовали 61-летнего Джеймса Брика, который был за рулем автомобиля с девушкой. Ему предъявлены обвинения в незаконном удержании и владении материалами, содержащими действия сексуального характера, совершенные несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 18 лет.

Родители девушки сообщили об исчезновении девушки 2 ноября. По словам начальника полиции, через четыре дня со времени исчезновения девушка проехала в автомобиле Брика через четыре штата.

Жест, ставший в прошлом году вирусным в ТиkТоk и других соцсетях, предложили использовать американская правозащитная организация Women's Funding Network и канадская организация Women's Foundation во время первых месяцев пандемии и локдаунов в ситуациях, когда лицу нужна помощь, но она не может об этом сказать открыто.

Жертва должна показать ладонь пальцами вверх, загнуть большой палец и сжать пальцы в кулак. Это означает "насилие дома/мне нужна помощь/домашнее насилие". Например, жертва может беззвучно попросить о помощи члена семьи, друга или любого другого человека во время видеосвязи или открывая дверь.