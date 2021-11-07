В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык

Убийцей 26-летнего Николая Балабатько оказался выходец из Луганщины.

В курортной Кирилловке Запорожской области во время нападения от прямого удара ножом в сердце погиб 26-летний Николай Балабатько. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября.

Николай Балабатько с сестрой Кариной
Фото: facebook.com/karyna.balabatko
Николай Балабатько с сестрой Кариной

Николай был сыном известного бизнесмена, советника президента по вопросам рекреации и туризма и владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

Как рассказал отец погибшего, пьяному нападающему, который оказался выходцем из Луганска, не понравилось, что Николай говорил по-украински.

Позже нападающий "пригласил" парня на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай - чемпион по джиу-джитсу - согласился, потому что был уверен в своих силах.

На улице 26-летний парень получил удар ножом прямо в сердце и скончался на месте.

По словам Олега Балабатько, прибывшие на место полицейские пытались реанимировать сына, однако усилия оказались напрасными.

Фото: facebook.com/oleg.balabatko

Запорожская полиция об инциденте не сообщает.

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