В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык
Убийцей 26-летнего Николая Балабатько оказался выходец из Луганщины.
В курортной Кирилловке Запорожской области во время нападения от прямого удара ножом в сердце погиб 26-летний Николай Балабатько. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября.
Николай был сыном известного бизнесмена, советника президента по вопросам рекреации и туризма и владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.
Как рассказал отец погибшего, пьяному нападающему, который оказался выходцем из Луганска, не понравилось, что Николай говорил по-украински.
Позже нападающий "пригласил" парня на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай - чемпион по джиу-джитсу - согласился, потому что был уверен в своих силах.
На улице 26-летний парень получил удар ножом прямо в сердце и скончался на месте.
По словам Олега Балабатько, прибывшие на место полицейские пытались реанимировать сына, однако усилия оказались напрасными.
Запорожская полиция об инциденте не сообщает.