Украинцы застряли в Турции из-за предполагаемого самоубийства одного из туристов

Группа граждан Украины, в середине октября прилетевших в Анталию и отправившихся в поход по Ликийской тропе, вынуждены до сих пор оставаться в Турции из-за расследования в связи с самоубийством одного из участников группы.

Об этом в соцсети написала одна из туристок Ирины Громыко.

По ее словам, группа туристов из Ровно, Киева и Запорожья улетела в Турцию 15 октября. Там они отправились в поход по ликийской тропе, но 17 октября один из членов группы совершил самоубийство.

"Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли вылететь по своим билетам, потому что стоит id-запрет. Когда будут результаты - неизвестно. Сначала речь шла об 1 неделе, потом о 2, пока сроки вообще неопределенные. Пересечь турецкую границу не можем" , – написала женщина.

Ирина Громыко рассказала, что свидетелем самоубийства стал неизвестный русскоязычный отдыхающий, который рассказал, что погибший "вонзил в себя нож". Однако стражи порядка, по словам женщины, не взяли у него ни показаний, ни контактов.

По ее словам, тело умершего было передано в Украину, его похоронили 22 октября, другие участники группы остаются в Турции. У них заканчиваются средства, всех их дома ждут семьи и дети, из-за неожиданного перерыва возникла угроза потери рабочих мест.

Туристы обращались в Консульство Украины в Анталии, но там ответили, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и что они "не могут влиять на действия турецкой стороны".

Туристка объяснила, что публикует сообщение с целью огласки и попросила о помощи.

Впоследствии она сообщила, что с туристами связались из консульства "и обещали с понедельника делать запросы в Турецкий суд о ходе дела".

В комментарии Укринформу консул Украины в Анталии Эмир Рустамов сообщил, что запрет на выезд из Турции группы туристов с Украины будет снят после проведения следственных действий и экспертиз по делу о гибели одного из участников группы.

"Основная, но не единственная версия следствия – самоубийство. Тело было отправлено на вскрытие в Управление судмедэкспертизы провинции Мугла. Консульство установило связь с супругой погибшего и оказало информационную и документальную поддержку в вопросе организации репатриации тела погибшего гражданина Украины", – уточнил дипломат.

Он добавил, что для ускорения процесса туристам было рекомендовано обратиться к услугам адвоката и предложены контакты адвокатов, имеющих значительный опыт помощи гражданам Украины.

"От руководителя группы был получен ответ, что они самостоятельно "контролируют" процесс с прокуратурой и адвокат им не требуется", - сообщил консул Украины в Анталии.

По его словам, вопрос находится на контроле консульства.