За сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев ковида

За субботу, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных случаев – 449.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 652 человека, выздоровели 8 520 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 664), Днепропетровской (1 527), Харьковской (1 362), Хмельницкой (1 114) и Львовской (1 465) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 625 случаев;

Винницкая область – 569 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 1 527 случаев;

Донецкая область – 757 случаев;

Житомирская область – 682 случая;

Закарпатская область – 270 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 887 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

Луганская область – 174 случая;

Львовская область – 1 095 случаев;

Николаевская область – 816 случаев;

Одесская область – 1 664 случая;

Полтавская область – 633 случая;

Ровенская область – 349 случаев;

Сумская область – 817 случаев;

Тернопольская область – 403 случая;

Харьковская область – 1 362 случая;

Херсонская область – 448 случаев;

Хмельницкая область – 1 114 случаев;

Черкасская область – 271 случай;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 856 случаев.

В сутки проведено 96 600 тестирований: методом ПЦР – 45 120, методом ИФА – 11 802, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.

За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека, выздоровело – 2 512 756, летальных исходов – 72 084 и проведено 14 847 087 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 5 ноября, в Украине подтвердили 25 063 новых случаев коронавируса. Летальных случаев – 793. Также за минувшие сутки госпитализировано 5 057 человек, выздоровело – 11 817.