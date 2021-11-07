За сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев ковида
За субботу, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных случаев – 449.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 652 человека, выздоровели 8 520 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 664), Днепропетровской (1 527), Харьковской (1 362), Хмельницкой (1 114) и Львовской (1 465) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 625 случаев;
Винницкая область – 569 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 1 527 случаев;
Донецкая область – 757 случаев;
Житомирская область – 682 случая;
Закарпатская область – 270 случаев;
Запорожская область – 667 случаев;
Ивано-Франковская область – 887 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 174 случая;
Львовская область – 1 095 случаев;
Николаевская область – 816 случаев;
Одесская область – 1 664 случая;
Полтавская область – 633 случая;
Ровенская область – 349 случаев;
Сумская область – 817 случаев;
Тернопольская область – 403 случая;
Харьковская область – 1 362 случая;
Херсонская область – 448 случаев;
Хмельницкая область – 1 114 случаев;
Черкасская область – 271 случай;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 856 случаев.
В сутки проведено 96 600 тестирований: методом ПЦР – 45 120, методом ИФА – 11 802, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.
За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека, выздоровело – 2 512 756, летальных исходов – 72 084 и проведено 14 847 087 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 5 ноября, в Украине подтвердили 25 063 новых случаев коронавируса. Летальных случаев – 793. Также за минувшие сутки госпитализировано 5 057 человек, выздоровело – 11 817.