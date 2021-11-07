В аэропорту "Борисполь" массово задерживают украинцев с поддельными COVID-сертификатами

В аэропорту "Борисполь" за последние сутки правоохранители выявили 17 человек с поддельными документами о вакцинации. Против нарушителей были открыты уголовные дела. По закону, им грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

В аэропорту “Борисполь“ массово задерживают украинцев с поддельными COVID-сертификатами: что грозит нарушителям

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины об использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

За последнее время количество случаев с выявлением у украинцев поддельных сертификатов о вакцинации увеличилось.

С 1 ноября контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм и требований к "красной" карантинной зоне ужесточился. Кроме того, с 8 ноября не будут допускать к работе работников ряда профессий. Данный запрет не касается тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

На данный момент в Украине нет специальной статьи, которая бы вводила ответственность именно за подделку COVID-сертификатов. Однако, введены штрафы за такие нарушения. В частности, за выдачу "липовой" справки украинских врачей будут штрафовать на 34?68 тыс. грн. За изготовление в целях сбыта поддельных сертификатов вакцинации штраф может составить 85?170 тыс. грн, или до 3 лет лишения свободы.

Министерство здравоохранения в свою очередь рассматривает возможность введения так называемой ковидной амнистии для тех, кто приобрел документы о вакцинации против коронавируса без прививки. Также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные против COVID-19 пациенты.

Ранее сообщалось, что портал "Дия", где хранятся COVID-cертификаты украинцев, прекратит свою работу.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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