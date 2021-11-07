В аэропорту "Борисполь" массово задерживают украинцев с поддельными COVID-сертификатами

В аэропорту "Борисполь" за последние сутки правоохранители выявили 17 человек с поддельными документами о вакцинации. Против нарушителей были открыты уголовные дела. По закону, им грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины об использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

За последнее время количество случаев с выявлением у украинцев поддельных сертификатов о вакцинации увеличилось.

С 1 ноября контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм и требований к "красной" карантинной зоне ужесточился. Кроме того, с 8 ноября не будут допускать к работе работников ряда профессий. Данный запрет не касается тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

На данный момент в Украине нет специальной статьи, которая бы вводила ответственность именно за подделку COVID-сертификатов. Однако, введены штрафы за такие нарушения. В частности, за выдачу "липовой" справки украинских врачей будут штрафовать на 34?68 тыс. грн. За изготовление в целях сбыта поддельных сертификатов вакцинации штраф может составить 85?170 тыс. грн, или до 3 лет лишения свободы.

Министерство здравоохранения в свою очередь рассматривает возможность введения так называемой ковидной амнистии для тех, кто приобрел документы о вакцинации против коронавируса без прививки. Также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные против COVID-19 пациенты.

Ранее сообщалось, что портал "Дия", где хранятся COVID-cертификаты украинцев, прекратит свою работу.