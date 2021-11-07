Две дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцев

В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.

Две дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцев
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За субботу, 6 ноября, в Украине от коронавируса было вакцинировано 131 406 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.

Напомним, Министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что вакцина от коронавируса якобы может заразить человека COVID-19.

Ни одна из вакцин, разрешенных в Украине, не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, напротив, формируют стойкую защиту для будущих «встреч» с коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первый ровенский "олигарх" Валерий Коротков умер в Африке от неизвестной болезниПервый ровенский "олигарх" Валерий Коротков умер в Африке от неизвестной болезни
Тина Кароль в новом клипе кардинально сменила имиджТина Кароль в новом клипе кардинально сменила имидж
В Харькове очередь в крематорий составляет от 10 дней до двух недель, - СМИВ Харькове очередь в крематорий составляет от 10 дней до двух недель, - СМИ
В Украине сделали еще более 273 тыс. противоковидных прививокВ Украине сделали еще более 273 тыс. противоковидных прививок
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанамиВ Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами
Блок рекламы


Похожие новости
Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19
57% украинцев не боятся заболеть ководом, а 43% не готовы вакцинироваться, - соцопрос57% украинцев не боятся заболеть ководом, а 43% не готовы вакцинироваться, - соцопрос
В Киеве впервые зафиксировали 60 смертей от коронавируса в суткиВ Киеве впервые зафиксировали 60 смертей от коронавируса в сутки
Известный детский писатель Владимир Рутковский умер от коронавирусаИзвестный детский писатель Владимир Рутковский умер от коронавируса
Одну дозу вакцины от коронавируса получили 87,3% украинских педагоговОдну дозу вакцины от коронавируса получили 87,3% украинских педагогов
Трое украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным COVID-сертификатамТрое украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным COVID-сертификатам
В Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавируса
Одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцевОдну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцев
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
С начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцевС начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости