Две дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцев

За субботу, 6 ноября, в Украине от коронавируса было вакцинировано 131 406 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.

Напомним, Министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что вакцина от коронавируса якобы может заразить человека COVID-19.

Ни одна из вакцин, разрешенных в Украине, не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, напротив, формируют стойкую защиту для будущих «встреч» с коронавирусом.