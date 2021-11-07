В Техасе из-за давки на концерте погибли по меньшей мере восемь человек

В общей сложности 300 человек получили травмы, в том числе синяки и ссадины.

Из-за давки на музыкальном фестивале “Astroworld” в техасском Хьюстоне погибли не менее восьми человек.

Об этом пишет “Голос Америки”.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября.

Еще несколько человек получили ранения во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта, когда толпа начала приближаться близко к краю сцены.

Всего на концертной площадке NRG Park собралось около 50 тысяч человек.

"Это вызвало панику и повлекло травмы, люди начали падать, терять сознание, и это создало дополнительную панику", - рассказал начальник местной пожарной охраны Самуэль Пенья.

Он добавил, что причину гибели людей подтвердят только после вскрытия.

По информации мэра Хьюстона, возраст погибших – от 16 до 23 лет.

Некоторые обозреватели возлагают ответственность на Трэвиса Скотта, также основателя фестиваля, и говорят, что он мог остановить шоу или уменьшить количество посетителей.

Сам музыкант заявил сегодня в социальной сети Twitter , что полностью поддерживает расследование обстоятельств трагедии полицией.

"Я обещаю работать вместе с обществом Хьюстона, чтобы способствовать восстановлению и поддержке семей, которым это нужно", - отметил исполнитель.

Власти города заявили, что более 300 человек получили травмы в течение всего дня, в том числе небольшие ссадины и синяки. СМИ сообщают, что самым молодым среди пострадавших - 10 лет.

Начальник полиции города Трой Финнер заявил, что его отдел начал уголовное расследование, пишет reuters.com.

Так, детективы получили неподтвержденные сообщения о том, что кто-то из присутствующих "впрыснул другим людям наркотики".

Напомним, весной 2021 года по меньшей мере 44 человека погибли и более 100 получили ранения в результате давки на еврейском фестивале Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.