Надя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в Египте

Надя Дорофеева попала в больницу в Египте, из-за чего ей пришлось отменить концерт, запланированный на 6 ноября. Артистке резко стало плохо и ее госпитализировали. В соцсетях появилось объявление о том, что жизни Дорофеевой ничего не угрожает, но выступать артистка не сможет.

Надя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в Египте

Концерт Дорофеевой должен был состояться на территории отеля Rixos Premium Seagate. Вместо певицы на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj.

Команда Нади Дорофеевой в ее Instagram-stories опубликовала сообщение:

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA концерт, запланированный на 6 ноября, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование".

Надя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в Египте

Поклонник Нади Дорофеевой, которые должны были прийти на концерт, получили SMS от представителей отеля с информацией:

"Уважаемые гости, доводим до вашего сведения, что из-за непредвиденных обстоятельств певица Дорофеева к сожалению не будет выступать сегодня вечером. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на арене и смотрите Fire Brazilian Fire Show в 21:45, за которым следуют наши диджеи и бразильские танцовщицы в 22:45".

На фан-аккаунте певицы в Instagram появилась информация, что Дорофеевой стало плохо за 20 мин до концерта из-за "испорченного барбекю". Якобы в воскресенье, 7 ноября, артистка должна прилететь в Киев.

Ранее супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал, почему у них нет детей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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