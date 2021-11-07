В Италии суд вынес приговор 70 членам мафиозного клана "Ндрангета"

В то же время оправдан 21 человек.

В Италии суд вынес приговор 70 членам мафиозного клана "Ндрангета"
Прокурор Никола Граттери
Фото: twitter.com/Radio1Rai

В Италии суд вынес приговор 70 членам мощной мафиозной группировки "Ндрангета" на первом этапе масштабного процесса против организованной преступности.

Об этом пишет Немецкая волна.

В общей сложности судья Клаудио Парис вынес 91 приговор, 70 из них были обвинительными.

Шестерых мафиози приговорили к максимальному 20-летнему заключению. Среди них был 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука вероятного босса группировки Луиджи Манкузо, и Грегорио Ниглиа, осужденный за покупку оружия и вымогательство.

По словам известного прокурора, борющегося с мафией, Никола Граттери, суд оправдал 21 обвиняемого, семерых – по требованию прокуратуры.

Напомним, в целом к судебному процессу привлекут 355 подозреваемых. Суд может длиться два года или больше.

Присутствуют более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов, а также беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана.

Судебный процесс проводится в специально оборудованном помещении в самом центре территории "Ндрангеты" в Калабрии, беднейшем регионе Италии. Он направлен только на одну группу – семью Манкузо и ее филиалы.

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