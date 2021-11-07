Лидер группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк разводится с женой после 11 лет брака

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально разводится с женой Анной Копыловой. Слухи о проблемах в семье музыканта начались год назад, и вот 5 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось слушание о расторжении брака музыканта и его супруги.

На заседание суда пара не приехала. Они решили, чтобы брак был расторгнут без их личного участия.

Инициатором развода, по информации СМИ , выступила Анна. Что же послужило причиной, пока что не известно.

В феврале 20220 года телеведущая ТСН Соломия Витвицкая пыталась узнать у лидера "Бумбокса", какие у него отношения с супругой, и получила довольно резкий ответ: "Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, или не очень? Идите в жопу".

Тогда уже стало понятно, что в семье артиста проблемы. Пара перестала появляться на светских мероприятиях, но с тех пор Андрей Хлывнюк больше никак не комментировал свои отношения с супругой.

Андрей и Анна поженились в 2010 году. За это время в их семье появилось двое детей – сын Иван и дочь Саша.

Анна – дочь бывшего главы НАК Нафтогаз Украины, Вадима Копылова. Свою карьеру она начинала со съемок рекламы, а потом стала режиссером клипов и короткометражных фильмов.

Ранее сообщалось, что Александр Пикалов из “Квартала 95“ в октябре 2021 года развелся со своей супругой Ириной.