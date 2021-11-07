Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк разводится с женой после 11 лет брака

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально разводится с женой Анной Копыловой. Слухи о проблемах в семье музыканта начались год назад, и вот 5 ноября в Шевченковском суде Киева состоялось слушание о расторжении брака музыканта и его супруги.

Лидер группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк разводится с женой после 11 лет брака

На заседание суда пара не приехала. Они решили, чтобы брак был расторгнут без их личного участия.

Инициатором развода, по информации СМИ, выступила Анна. Что же послужило причиной, пока что не известно.

В феврале 20220 года телеведущая ТСН Соломия Витвицкая пыталась узнать у лидера "Бумбокса", какие у него отношения с супругой, и получила довольно резкий ответ: "Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, или не очень? Идите в жопу".

Тогда уже стало понятно, что в семье артиста проблемы. Пара перестала появляться на светских мероприятиях, но с тех пор Андрей Хлывнюк больше никак не комментировал свои отношения с супругой.

Лидер группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк разводится с женой после 11 лет брака

Андрей и Анна поженились в 2010 году. За это время в их семье появилось двое детей – сын Иван и дочь Саша.

Анна – дочь бывшего главы НАК Нафтогаз Украины, Вадима Копылова. Свою карьеру она начинала со съемок рекламы, а потом стала режиссером клипов и короткометражных фильмов.

Лидер группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк разводится с женой после 11 лет брака

Ранее сообщалось, что Александр Пикалов из “Квартала 95“ в октябре 2021 года развелся со своей супругой Ириной.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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