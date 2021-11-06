Полиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИ

Злоумышленникам грозит до трех лет ограничения свободы.

?Полиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИ
Архивное фото
Фото: www.facebook.com/kvs.gov.ua

Дознаватели Национальной полиции начали досудебное расследование по поводу установки неизвестными скрытых видеокамер в душевой комнате одного из высших учебных заведений Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В настоящее время правоохранители проводят все необходимые действия по установлению обстоятельств правонарушения и розыска лиц, причастных к его совершению. За совершенное злоумышленникам грозит до трех лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

В милицию поступило сообщение, что в душевой комнате общежития на улице Металлистов обнаружили видеокамеру. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления для установления всех обстоятельств инцидента.

Правоохранители осмотрели помещение, обнаружили и изъяли камеру. Кроме того, полицейские приняли заявления от жительниц общежития и допросили как пострадавших.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности личной жизни). Работники полиции проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления мотивов этого поступка, а также круга лиц, причастных к его совершению и привлечению их к ответственности. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Полиция не уточняет, в общежитии какого вуза произошел инцидент, однако известно, что на улице Металлистов расположены общежития КПИ. Ранее в Telegram-канале "Плохой КПИ" и в пресс-релизе Студсовета вуза сообщило о обнаружении скрытой камеры. Одна из студенток обратилась по этому поводу в администрацию.

Напомним, киевлянам могут позволить наблюдать за детьми в детсадах с помощью видеокамер.

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