Выходные на Новый год и Рождество – даты нерабочих дней в Украине

В период новогодних и рождественских праздников украинцы могут запланировать отдых, поездку к родственникам или путешествие. Главное, заранее знать, какие дни будут праздничными.

Правительство Украины утвердило конкретные даты выходных дней в январе 2022 года, а также зимних каникул в школах.

На Новый год нерабочими будут 1, 2 и 3-е января 2022 года. Украинцы будут отдыхать с субботы по понедельник включительно. Канун Нового года – 31 декабря будет коротким днем.

На Православное Рождество праздничные нерабочие дни продлятся с пятницы, 7 января 2022 года, по воскресенье, 9 января, включительно. Сочельник 6 января – короткий день.

Что касается школ, то зимние каникулы у школьников начнутся с субботы, 25 декабря 2021 года, и продлятся до воскресенья, 9 января 2022 года. Занятия возобновятся в понедельник, 10 января.

В учебных заведениях среднего профессионального образования, а также в высших учебных заведениях Украины каникулы начнутся после сдачи зимней сессии. Кроме того, не известно, в какой форме будет проходить обучение студентов в период ужесточения карантина.

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз погоды для Украины на период новогодних праздников. Стоит ли ждать снега на Новый год?