За сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.

За сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека
Фото: Київрада

За пятницу, 5 ноября, в Украине подтвердили 25 063 новых случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, заболели 1541 ребенок и 398 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Летальных исходов – 793.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 057 человек, выздоровели - 11 817.

За сутки было проведено 149 446 тестирований, в том числе методом ПЦР – 71 141, методом ИФА – 21 924, также было проведено 56 381 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1426 случаев;
  • Винницкая область – 781 случай;
  • Волынская область – 466 случаев;
  • Днепропетровская область – 2616 случаев;
  • Донецкая область – 1408 случаев;
  • Житомирская область – 834 случая;
  • Закарпатская область – 345 случаев;
  • Запорожская область – 1096 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 881 случай;
  • Киевская область – 876 случаев;
  • Кировоградская область – 173 случая;
  • Луганская область – 513 случаев;
  • Львовская область – 1465 случаев;
  • Николаевская область – 715 случаев;
  • Одесская область – 2177 случаев;
  • Полтавская область – 963 случая;
  • Ровенская область – 1079 случаев;
  • Сумская область – 960 случаев;
  • Тернопольская область – 746 случаев;
  • Харьковская область – 1535 случаев;
  • Херсонская область – 808 случаев;
  • Хмельницкая область – 1057 случаев;
  • Черкасская область – 669 случаев;
  • Черновицкая область – 511 случаев;
  • Черниговская область – 963 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 3 058 014 человек, выздоровели - 2 504 236, летальных исходов - 71 635, и было проведено 14 801 967 ПЦР-тестирований.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал закон о закупке кислородных станций. Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

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