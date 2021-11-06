За сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.
За пятницу, 5 ноября, в Украине подтвердили 25 063 новых случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, заболели 1541 ребенок и 398 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).
Летальных исходов – 793.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 057 человек, выздоровели - 11 817.
За сутки было проведено 149 446 тестирований, в том числе методом ПЦР – 71 141, методом ИФА – 21 924, также было проведено 56 381 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2616 случаев;
- Донецкая область – 1408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровенская область – 1079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
За все время пандемии в Украине заболели 3 058 014 человек, выздоровели - 2 504 236, летальных исходов - 71 635, и было проведено 14 801 967 ПЦР-тестирований.
Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал закон о закупке кислородных станций. Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.