За сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека

За пятницу, 5 ноября, в Украине подтвердили 25 063 новых случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, заболели 1541 ребенок и 398 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Летальных исходов – 793.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 057 человек, выздоровели - 11 817.

За сутки было проведено 149 446 тестирований, в том числе методом ПЦР – 71 141, методом ИФА – 21 924, также было проведено 56 381 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1426 случаев;

– 1426 случаев; Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2616 случаев;

Донецкая область – 1408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ровенская область – 1079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 3 058 014 человек, выздоровели - 2 504 236, летальных исходов - 71 635, и было проведено 14 801 967 ПЦР-тестирований.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал закон о закупке кислородных станций. Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.