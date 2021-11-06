Киевлянина будут судить за "штамповку" фейковых тестов на ковид и дипломов об образовании

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных тестов на коронавирус и дипломов об образовании.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на Covid-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов.

Заказы он получал через сеть Интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте.

Во время обысков по месту работы и проживания киевлянина было обнаружено и изъято значительное количество справок о негативных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следователями Деснянского управления полиции.

Досудебное расследование завершено, и направлен в суд обвинительный акт – по ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок.