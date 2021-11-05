KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая активно готовится к новому прямому эфиру шоу "Танцы со звездами". Артистка делится с поклонниками тем, как проходят репетиции и рассказывает обо всех сложностях.

За время участия в проекте успешная украинская певица похудела на более чем 20 килограммов. Артистка признается, что чувствует себя гораздо здоровее и счастливее после того, как распрощалась с ненавистным лишним весом.

Перемены во внешности Александра Зарицкая не против продемонстрировать публике. Солистка группы KAZKA показала видео из гримерки. В кадре звезда предстала в черных полупрозрачных колготках, поверх которых надето нюдовое полупрозрачное боди.

"Будет так, только без колготок", — отметила в публикации артистка. А в ролике она отметила: "Это костюм на воскресенье для "Танцев со звездами". Будет вот так. Юр, норм?", — поинтересовалась исполнительница, на что ее партнер по танцам Юрий Мешков ответил с улыбкой: "Зашибись".

Александра Зарицкая выглядит действительно восхитительно после стремительного похудения. Она может похвастаться узкой талией, стройными ногами и подтянутыми формами.

Напомним, Александра Зарицкая породила слухи о романе с партнером в шоу “Танцы со звездами“.