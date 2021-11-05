За сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 5 497 человек, 698 пациентов умерли

За сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине были зафиксированы 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 654, медработников – 488).

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Были госпитализированы за сутки 5 497 человек. 698 пациентов умерли. Выздоровели – 13 281 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 032 951 человек; выздоровели – 2 492 419. От осложнений заболевания умерли 70 842 человека.

Всего было проведено 14 730 826 ПЦР-тестирований.

Отмечается, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

За минувшие сутки получили прививку 270 320 человек. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993. С начала вакцинальной кампании были привиты 11 086 047 человек.

Напомним, в среду, 3 ноября, в Украине подтвердили 27 377 случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

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