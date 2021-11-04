Из Украины пытались скрыто вывезти коробку с ящерицами и змеями

Водитель и пассажиры рассказали, что везли коробку в Италию в качестве передачи.

Из Украины пытались скрыто вывезти экзотических рептилий.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

В пункте пропуска "Порубное" во время проверки ехавшего из Украины легкового автомобиля "Мерседес" пограничники наткнулись на коробку с ящерицами и змеями.

"В салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней, как выяснилось, были экзотические рептилии в тканевых мешочках. Никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. Они сообщили, что коробку везут как передачу в Италию", – рассказали в ГПСУ.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается прибытие в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и вид обнаруженных животных.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Напомним, ранее работники Государственной таможенной службы разоблачили незаконную попытку перевозки животных в аэропорту "Борисполь" - из Украины в Непал под видом собак пытались вывезти трех волков. Подозрения у таможенников возникли из-за того, что "собаки" не скулили, а выли, а внешне не очень напоминали лаек. Для идентификации животных вызвали профессионалов.

Ранее сотрудники Львовской таможни обнаружили в автомобиле холодильник, в котором в коробке и шести мешках было 13 живых змей. Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.