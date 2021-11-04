Умер украинский режиссер Виталий Малахов

Ему было 67 лет.

Умер украинский режиссер Виталий Малахов
Віталій Малахов

Скончался украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов. Об этом в Facebook сообщила его дочь Даша Малахова.

"19 июля 1954 - 04 ноября 2021 года. Лети, родной мой", - написала она.

Виталий Малахов
Виталий Малахов

67-летний Виталий Малахов попал в больницу 25 октября. Его дочь тогда сообщила, что причиной госпитализации стала "старая ядовитая боевая рана", из-за которой начался сепсис.

Виталий Малахов – народный артист Украины, художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле. Лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко в области искусства 2008 года.

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