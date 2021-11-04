Полиция Тернопольщины установила личность матери, бросившей на улице новорожденного ребенка

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Полиция Тернопольщины установила личность матери, бросившей на улице новорожденного ребенка

Правоохранители Тернопольщины разыскали женщину, которая оставила своего младенца в сумке на территории заброшенного завода.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, 2 ноября жительница поселка Толстое обнаружила на территории местного бездействующего молокозавода новорожденного мальчика. Проходя мимо заброшенного здания, девушка услышала детский плач. Когда подошла поближе, то заметила сумку, а в ней ребенка. Она забрала ее, отнесла в ближайший магазин, сотрудники которого вызвали полицию.

Малыша доставили в больницу с переохлаждением, угрозы его жизни в настоящее время нет.

Полицейские нашли мать младенца. Ею оказалась 31-летняя жительница одного из сел Чортковского района. Женщина воспитывает с мужем четырех детей, свои действия сейчас она объяснить не может.

По факту преступления начато уголовное производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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