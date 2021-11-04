Полиция Тернопольщины установила личность матери, бросившей на улице новорожденного ребенка

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Правоохранители Тернопольщины разыскали женщину, которая оставила своего младенца в сумке на территории заброшенного завода.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, 2 ноября жительница поселка Толстое обнаружила на территории местного бездействующего молокозавода новорожденного мальчика. Проходя мимо заброшенного здания, девушка услышала детский плач. Когда подошла поближе, то заметила сумку, а в ней ребенка. Она забрала ее, отнесла в ближайший магазин, сотрудники которого вызвали полицию.

Малыша доставили в больницу с переохлаждением, угрозы его жизни в настоящее время нет.

Полицейские нашли мать младенца. Ею оказалась 31-летняя жительница одного из сел Чортковского района. Женщина воспитывает с мужем четырех детей, свои действия сейчас она объяснить не может.

По факту преступления начато уголовное производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.