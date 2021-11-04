На Харьковщине будут судить инженера из-за халатности при строительстве спортивной площадки

Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно инженера технического надзора по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в 2018 году отделом образования молодежи и спорта Дворичанской районной государственной администрации Харьковской области заключен договор подряда с ООО на выполнение строительных работ по строительству спортивной площадки для мини-футбола с искусственным покрытием для школы.

"Установлено, что инженер технического надзора, вопреки требованиям заключенного договора и требований законодательства, не проконтролировал должным образом соблюдение ООО выполнения строительных работ. Должностное лицо не проверило достоверность объемов и качества фактически выполненных работ проектно-сметной документации, заверило своей подписью и печатью акт приемки выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями интересам государства нанесен ущерб в больших размерах. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, разница между фактически выполненными строительными работами и актами приемки выполненных работ (завышение стоимости фактически выполненных работ) по строительному объекту составляет около 300 тыс. грн.

Напомним, в прошлом месяце полицейские сообщили о подозрении экс-должностному лицу Ужгородского городского совета в служебной халатности, которая привела к более чем одному миллиону гривень убытков.