В Запорожье под вывеской "ремонт бытовой техники" работала подпольная оружейную

Нелегальным сбытом средств поражения занималась организованная группа, в состав которой входил бывший сотрудник милиции.

В Запорожье под вывеской "ремонт бытовой техники" работала подпольная оружейную
Фото: СБУ

В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила мощную подпольную оружейную, которую оборудовали под вывеской "ремонт бытовой техники".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальным сбытом оружия и средств поражения занималась организованная группа, в состав которой входил бывший сотрудник милиции.

Злоумышленники ремонтировали и приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской ремонт бытовой техники в подвале жилого дома одного из городов региона.

Готовую продукцию дельцы предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия. Клиентов они подыскивали через специализированные интернет-платформы и переправляли им товар по почте.

Среди изъятого у злоумышленников – восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский прах.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке. Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили: пистолет-пулемет системы Дегтярева; 10 винтовок Мосина; составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7; патроны разного калибра и холодное оружие.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его сообщника, торговавших оружием и боеприпасами из района проведения ООС.

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