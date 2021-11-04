На территории Киево-Печерской Лавры загорелась иконописная мастерская (обновлено)

Фото: ГСЧС

На территории Киево-Печерской Лавры 4 ноября произошло возгорание. По словам очевидцев, огонь наблюдается в здании храма и иконописной мастерской.

В пресс-службе ГСЧС подтвердили, что в 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).

К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Обновление. В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в 2019 году загорелось отдельно стоящее здание из монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. По данным спасателей, пожар начался в комнате на втором этаже и распространился на крышу.