Киев пока не будет отменять дистанционку в школах

"Болеют много детей, и многие болеют тяжело. У нас, к сожалению, есть летальные случаи".

Киев пока не будет отменять дистанционку в школах
Фото: Марина Верещака

Городские власти Киева пока не планируют отменять дистанционное обучение в школах.

Об этом на пленарном заседании сессии Киевского городского совета в четверг, 4 ноября, сказал мэр Виталий Кличко.

"Школьники пока на дистанционном обучении, потому что в эту волну болеют много детей, и многие болеют тяжело. У нас, к сожалению, есть летальные случаи среди детей. Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Мы все надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, что школы в Киеве закрыли 23 октября. Первую неделю учащиеся находились на каникулах, а с 1 ноября они возобновили занятия в дистанционном режиме.

С 1 ноября столица Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Высокий уровень эпидемической опасности, по прогнозам, будет сохраняться весь месяц.

За последние сутки, 3 ноября, в Киеве обнаружили 1836 больных коронавирусом, 41 человек умер. В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом и 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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