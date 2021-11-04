На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало

Четыре ребенка имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области.

У пятерых детей на Закарпатье обнаружили полиомиелит. Все они не имели плановых прививок от полиовируса.

Речь идет о двух разных ячейках, где выявили случаи инфицирования полиовирусом. Причем одна из них связана с недавней вспышкой болезни в Ровенской области, передает ВВС Украина.

Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик сообщила, что случай инфицирования вакциноассоциированным вирусом полиомиелита I типа 12-летнего ребенка не связан с расследованием ровенского случая полиомиелита. Однако в ходе расследования была обнаружена другая ячейка - ее локализацию не называют по этическим соображениям.

У четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, подтвердили полиовирус ІІ типа. Врачи не сообщают подробности того, как дети с Закарпатья получили контакт с ребенком из Ровенской области. От вакцинации их родители отказываются по религиозным убеждениям, как и в случае в Ровенской области.

По информации Виктории Тимчик, за медицинской помощью родители детей не обращались, пока они находятся дома под контролем семейного врача и наблюдением родителей.

По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Анатолия Пшеничного, на Закарпатье процент вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49%. В области наблюдается стойкая тенденция к увеличению отказов.

Напомним, в начале октября Минздрав сообщил о случае паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Позже вирус обнаружили еще у шести детей из 10-ти, которых воспитывает семья.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее подвержены воздействию вируса дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением ЦНС, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует, зато болезнь можно предотвратить вакцинацией.