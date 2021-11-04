Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты почти 11 млн человек.

299 272 человека вчера были вакцинированы против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прививки проводили 1 082 мобильные бригады по иммунизации, 3 254 пункта прививок и 421 центр вакцинации населения.

По оперативным данным Минздрава, 3 ноября 134 768 человека привились вакциной от Pfizer/BioNTech, 131 489 – препаратом CoronaVac. 33 015 человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 10 895 720 человек. Полностью иммунизированы 7 682 891 человек. В общей сложности было сделано 18 578 609 прививок.

В Минздраве сообщают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Обнародованные сегодня результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что 36% взрослых украинцев уже вакцинировались от коронавируса. 18% отметили, что готовы привиться, и 43% – не готовы.

По данным исследования ЮНИСЕФ, 42% не вакцинированных против ковида украинцев готовы это сделать "при определенных условиях".