Взрыв на АЗС в Харьковской области: пожар ликвидирован

Пожар на автозаправочной станции "WOG" начался еще 28 октября после взрыва из-за разгерметизации подземной емкости.

Пожар на автозаправочной станции "WOG" вблизи поселка Рай-Оленовка в Харьковской области, начавшийся 28 октября после взрыва полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В 13:05 3 ноября произошла окончательная ликвидация горения остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Напомним, 28 октября произошел пожар на автозаправочной станции близ поселка Рай-Оленовка в Харьковской области.

Там произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

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