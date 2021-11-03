В США открывается выставка украинского искусства времен перестройки

6 ноября в художественном музее Zimmerli в Нью-Джерси, США , откроется выставка Painting in Excess: Kyiv's Art Revival, 1985-1993 ("Живопись через край. Оживление художественной жизни в Киеве , 1985-1993").

Георгий Сенченко "Сакральный пейзаж Питера Брейгеля" (1988)

Экспозиция будет включать хранящиеся в Zimmerli работы с коллекции Нортона и Нэнси Додж и картины из известных украинских коллекций, сообщается на сайте музея.

В анонсе мероприятия отмечено, что годы после начала политики перестройки и распада Советского Союза чрезвычайно изменили киевскую художественную сцену, успешно положив начало украинскому современному искусству как действительно глобальному явлению.

"Спокойные воды культурно провинциальной столицы Украинской Советской Республики всколыхнулись новым и смелым искусством, которое стало публичным впервые со времен авангарда. Этот взрыв стилей, заново открытые истории и вновь открытые свободы, расцветавшие на фоне распада Советской империи, Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года и растущего экономического дефицита, создали эффект барочного излишества. Словно в кривом зеркале, избыток художественных стилей и безграничное производство новых смыслов отражали пустоту выдолбленной коммунистической идеологии и позднего соцреалистического искусства", - говорится в анонсе.

На выставке будут представлены произведения Александра Ройтбурда, Тиберия Сильваши, Арсена Савадова, Аллы Горской, Флориана Юрьева, Александра Дубовика, Валерия Ламаха, Григория Гавриленко.

Куратором выставки является доктор искусствоведения Елена Мартынюк. Поддержку проекту оказали Abramovych Foundation и Tymofieiev Foundation.

По материалам выставки выйдет книга, опубликованная Rutgers University Press при поддержке Украинского Института.

Экспозиция будет представлена в музее Zimmerli до 13 марта.