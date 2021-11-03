За сутки в Украине зафиксированы 23 393 новых случая ковида
Госпитализированы за сутки 5 935 человек, 720 пациентов умерли.
За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 406 детей и 421 медработник.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 5 935 человек. 720 пациентов умерли. Выздоровели – 11 937 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 979 086 человек, выздоровели – 2 466 674. От осложнений заболевания умерли 69 447 человек.
Всего было проведено 14 586 038 ПЦР-тестирований.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 2024 случая;
- Винницкая область – 633 случая;
- Волынская область – 679 случаев;
- Днепропетровская область – 1935 случаев;
- Донецкая область – 1077 случаев;
- Житомирская область – 660 случаев;
- Закарпатская область – 330 случаев;
- Запорожская область – 1558 случаев;
- Ивано-Франковская область – 486 случаев;
- Киевская область – 934 случая;
- Кировоградская область – 119 случаев;
- Луганская область – 569 случаев;
- Львовская область – 1178 случаев;
- Николаевская область – 725 случаев;
- Одесская область – 1858 случаев;
- Полтавская область – 1127 случаев;
- Ровенская область – 975 случаев;
- Сумская область – 1156 случаев;
- Тернопольская область – 623 случая;
- Харьковская область – 1374 случая;
- Херсонская область – 600 случаев;
- Хмельницкая область – 1084 случая;
- Черкасская область – 882 случая;
- Черновицкая область – 543 случая;
- Черниговская область – 264 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.
Всего с начала кампании привиты 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего было сделано 18 279 337 прививок.
Напомним, согласно результатам соцопроса группы "Рейтинг", вакцинировались против коронавируса 36% взрослых украинцев, 18% отметили, что готовы привиться, и 43% - не готовы.