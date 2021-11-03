За сутки в Украине зафиксированы 23 393 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 5 935 человек, 720 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксированы 23 393 новых случая ковида
Фото: zaxid.net

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 406 детей и 421 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 5 935 человек. 720 пациентов умерли. Выздоровели – 11 937 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 979 086 человек, выздоровели – 2 466 674. От осложнений заболевания умерли 69 447 человек.

Всего было проведено 14 586 038 ПЦР-тестирований.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2024 случая;
  • Винницкая область – 633 случая;
  • Волынская область – 679 случаев;
  • Днепропетровская область – 1935 случаев;
  • Донецкая область – 1077 случаев;
  • Житомирская область – 660 случаев;
  • Закарпатская область – 330 случаев;
  • Запорожская область – 1558 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 486 случаев;
  • Киевская область – 934 случая;
  • Кировоградская область – 119 случаев;
  • Луганская область – 569 случаев;
  • Львовская область – 1178 случаев;
  • Николаевская область – 725 случаев;
  • Одесская область – 1858 случаев;
  • Полтавская область – 1127 случаев;
  • Ровенская область – 975 случаев;
  • Сумская область – 1156 случаев;
  • Тернопольская область – 623 случая;
  • Харьковская область – 1374 случая;
  • Херсонская область – 600 случаев;
  • Хмельницкая область – 1084 случая;
  • Черкасская область – 882 случая;
  • Черновицкая область – 543 случая;
  • Черниговская область – 264 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

Всего с начала кампании привиты 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего было сделано 18 279 337 прививок.

Напомним, согласно результатам соцопроса группы "Рейтинг", вакцинировались против коронавируса 36% взрослых украинцев, 18% отметили, что готовы привиться, и 43% - не готовы.

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