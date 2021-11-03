В Киевской области задержали двух вооруженных россиян-рецидивистов

Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей-рецидивистов из РоSSийской Федерации. Жертвами группировки стали четверо жителей Киевской области.

Грабители проникали в дома, связывали хозяев и грабили дома. В общей сложности злоумышленники похитили 420 тыс. долларов США , 250 тыс. евро и 300 тыс. гривен, сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, 15 августа грабители проникли в дом жительницы села Гнидын, связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия.

Впоследствии они пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи злоумышленники совершили нападение на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи.

"В поле зрения правоохранителей грабители попали в селе Козин. На территории одного из домовладений мужчины похитили сейф, однако их противоправные действия были сняты камерами видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Правоохранители обработали более 400 камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 43- и 45-летний ранее судимые граждане РоSSийской Федерации, нелегально проникшие в Украину.

После обысков по месту жительства грабителей и получения вещественных доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж, злоумышленников задержали. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 186 (Грабёж) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос по избранию задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Халепье Киевской области "инвесторы" на Range Rover похитили у фермера полмиллиона гривен. Злоумышленников задержали.