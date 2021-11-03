В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами

В Волынской областной детской больнице скончалась 8-летняя девочка, которая, вероятно, отравилась блюдом из каштанов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ИА Волынские Новости.

"Ребенок, перед тем как попасть в больницу с отравлением, употреблял пищу из каштанов, которую приготовила мама", - говорится в сообщении.

Когда ребенку стало плохо, родные долгое время не вызывали скорую, а занимались самолечением, поэтому ребенок в больницу попал уже в очень тяжелом состоянии.

Как рассказали в оперативно-диспетчерской службе Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов к ним поступил ужином 21 октября. Сообщалось, что у 8-летней девочки есть признаки отравления.

Как установили медики на месте, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны. После этого девочка не ела ничего, только пила воду. Медики госпитализировали ребенка. В приемном отделении она потеряла сознание и была госпитализирована в реанимационное отделение.

К сожалению, 28 октября девочка скончалась в больнице.

Стоит добавить, что в Украине распространен горькокаштан или каштан конский (Aesculus hippocastanum) - ядовитое многолетнее растение семейства сапиндовых, которое используют в официальной и народной медицине. Сапонины конского каштана ядовиты для человека и многих животных.

Каштан съедобный (Castanea sativa), плоды которого используют в пищу в Европе, принадлежит к другой семье – буковым. В Украине встречается редко. Растет на Закарпатье и южном берегу Крыма.