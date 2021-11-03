В Харьковской области взрывом снесли здание знаменитого Будянского фаянсового завода
Предприятие давно не производило какой-либо продукции.
В поселке Буды Харьковской области во вторник, 2 ноября, с помощью взрыва снесли здание Будянского фаянсового завода.
Об этом сообщило местное издание "Слободской край".
Решение о ликвидации здания принято его текущим владельцем. Как отметили в территориальной общине, неизвестно, что построят на месте снесенного завода, земля под которым принадлежит местному совету.
Предприятие давно не работало.
Будянский фаянсовый завод основан в 1887 году. В течение XX века предприятие являлось лидером в производстве фаянса сначала в царской РоSSии, затем в СССР и в независимой Украине. В 2006 году решением суда завод был признан банкротом, а его имущество впоследствии распродано.
Напомним, что ранее этой осенью в Житомире снесли известную фабрику, производившую носки.