В Харьковской области взрывом снесли здание знаменитого Будянского фаянсового завода

Предприятие давно не производило какой-либо продукции.

Автор: Сергей Бухарин

В поселке Буды Харьковской области во вторник, 2 ноября, с помощью взрыва снесли здание Будянского фаянсового завода.

Об этом сообщило местное издание "Слободской край".

Решение о ликвидации здания принято его текущим владельцем. Как отметили в территориальной общине, неизвестно, что построят на месте снесенного завода, земля под которым принадлежит местному совету.

Предприятие давно не работало.

Будянский фаянсовый завод основан в 1887 году. В течение XX века предприятие являлось лидером в производстве фаянса сначала в царской РоSSии, затем в СССР и в независимой Украине. В 2006 году решением суда завод был признан банкротом, а его имущество впоследствии распродано.

Фото: wikipedia.org Здание фаянсового завода в Будах

Фото: wikipedia.org Логотип будянского фаянса

Напомним, что ранее этой осенью в Житомире снесли известную фабрику, производившую носки.