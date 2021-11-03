На Оболони в Киеве начали восстанавливать русло Почайной

На берегах реки собираются обустроить новый парк.

Фото: facebook.com/pochaina.river

Со дна и берегов реки Почайной в Киеве подняли бетонные блоки и вскоре начнут формировать природное русло.

Об этом сообщила глава общественного объединения "Общественное движение Почайна" Анабелла Морина.

"Бетон снят с берегов и днища реки. Уже скоро будут формироваться природные берега", - написала она в фейсбуке.

Фото: facebook.com/pochaina.river

Напомним, что в 2017 году Киевский городской совет проголосовал за создание на берегах Почайного нового парка. Его собираются обустроить на территории около 10 га, расположенной вдоль реки до залива Волковата – между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков.

Был проведен архитектурный конкурс, на котором победила концепция Валентина Уварова, Виталия Ткача и Дмитрия Казакова

Для связи с озером Иорданским и жилым массивом предусмотрели создание пешеходного моста над проспектом С .Бандеры, определили элементы ревитализации реки. Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевский центр развития городской среды".

Река Почайна практически исчезла в течение 70-80-х годов прошлого столетия. Тогда при строительстве Оболони и линии метрополитена в Киеве она превратилась в систему озер Опечень, соединенных коллектором.

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