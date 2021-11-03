Леди Гага полностью разделась и показала свои тату

Леди Гага стала второй звездой, которой удалось в одно и то же время украсить сразу две обложки издания Vogue. Она появилась на титульной обложке итальянского выпуска, позируя в розовом плаще от Valentino, а также британского – в черном платье с эффектным декольте от Schiaparelli. До этого этот подвиг совершила Адель, украсившая британский и американский номера.

Больше всего внимания привлекла совершенно обнаженная фотография американской звезды. Для Леди Гаги не впервые раздеваться перед камерой. Она не прочь предстать перед публикой топлес и без макияжа, похвастаться своими эффектными формами и нательными рисунками.

На одном из фото для глянца Леди Гага предстала лежа на полу, позируя полностью без одежды, с пышной прической и ярким макияжем. На снимке во всей красе можно рассмотреть татуировки на бедре, плече и боку.

Фотосъемка была посвящена выходу криминальной драмы "Дом Gucci", в которой Леди Гага сыграла одну из ключевых ролей. Она перевоплотилась в Патрицию Реджани – вдову итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи.

"Я была очарована путем этой женщины. Как я могла не сыграть такую жесткую, сексуальную, безрассудную и дерзкую стерву? Охотницу за приданым, итальянку и бунтарку?" – отметила исполнительница.

Напомним, Маша Полякова после операции разделась, чтобы показать свое неидеальное тело.