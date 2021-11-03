Украинца в Эстонии приговорили почти к 7 годам за убийство соотечественника

Харьюський уездный суд Эстонии во вторник, 2 ноября, признал 35-летнего гражданина Украины виновным в убийстве соотечественника и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 8 месяцев

Об этом сообщило местное издание err.ee.

После отбывания наказания украинца предстоит депортировать из Эстонии с 10-летним запретом на въезд. Впрочем, решение еще не вступило в силу, и украинец может его обжаловать.

Убийство произошло весной 2021 года в городе Палдиски.

Осужденный украинец 29 марта во время ссоры в квартире, где проживали украинские работники, ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм. Находившийся в квартире третий мужчина позвонил на номер службы экстренной помощи и прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападающего по подозрению в совершении преступления.

По данным издания, это произошло во время совместного потребления алкоголя.