Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2022

Основная сессия начнется по физике и закончится биологией.

Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2022
Фото: Радіо Свобода

Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Соответствующий приказ от 2 ноября обнародовал Центр оценки качества образования.

Регистрация на ВНО начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.

Основная сессия ВНО-2022 состоится в мае и июне.

Предмет

Дата

физика

23 мая

химия

26 мая

украинский язык, украинский язык и литература

31 мая

математика, математика (задание уровня стандарта)

3 июня

испанский язык, немецкий язык, французский языки

6 июня

английский язык

7 июня

история Украины

10 июня

география

14 июня

биология

17 июня

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

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