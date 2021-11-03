Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2022
Основная сессия начнется по физике и закончится биологией.
Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.
Соответствующий приказ от 2 ноября обнародовал Центр оценки качества образования.
Регистрация на ВНО начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.
Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.
Основная сессия ВНО-2022 состоится в мае и июне.
|
Предмет
|
Дата
|
физика
|
23 мая
|
химия
|
26 мая
|
украинский язык, украинский язык и литература
|
31 мая
|
математика, математика (задание уровня стандарта)
|
3 июня
|
испанский язык, немецкий язык, французский языки
|
6 июня
|
английский язык
|
7 июня
|
история Украины
|
10 июня
|
география
|
14 июня
|
биология
|
17 июня
Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.