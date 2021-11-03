Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2022

Основная сессия начнется по физике и закончится биологией.

Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Соответствующий приказ от 2 ноября обнародовал Центр оценки качества образования.

Регистрация на ВНО начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта.

Основная сессия ВНО-2022 состоится в мае и июне.

Предмет Дата физика 23 мая химия 26 мая украинский язык, украинский язык и литература 31 мая математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня испанский язык, немецкий язык, французский языки 6 июня английский язык 7 июня история Украины 10 июня география 14 июня биология 17 июня

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.