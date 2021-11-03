Тарантино выставит на аукцион NFT вырезанные сцены из "Криминального чтива"

Фрагменты фильма смогут увидеть только покупатели NFT.

Тарантино выставит на аукцион NFT вырезанные сцены из "Криминального чтива"
Фото: cnbc.com

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино выставит на аукцион NFT OpenSea семь вырезанных сцен из своего фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), а также рукописный сценарий ленты и эксклюзивные комментарии.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что фрагменты фильма смогут увидеть только покупатели NFT.

"Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий художников и их поклонников, и я очень рад быть частью этого", – отметил Тарантино.

NFT – это уникальный цифровой актив, построенный на основе технологии блокчейн. Токены NFT предоставляют создателям контента уникальную возможность монетизировать свои работы. Сфера цифрового искусства была первой, где началось массовое использование NFT благодаря способности технологии блокчейн обеспечивать уникальную подпись и право собственности на NFT.

"Криминальное чтиво" - культовый художественный фильм 1994 года, одна из самых известных работ Тарантино. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" (1994) Каннского фестиваля, премию "Оскар" (1995) за лучший сценарий и награду MTV Movie Awards (1995) в номинации "Лучший фильм".

Продолжительность ленты – 154 минуты, но начальная версия фильма длилась на 24 минуты больше.

Напомним, в июле 2019 года новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате за первый уикенд.

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