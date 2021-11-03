Кристен Стюарт женится на своей девушке

31-летняя американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная по роли Беллы в саге "Сумерки", сообщила о своей помолвке. Артистка получила предложение руки и сердца от своей возлюбленной Дилан Мейер. Роман девушек длится два года, а год назад актриса уже говорила о том, что готова к созданию семьи.

"Мы поженимся, мы действительно это сделаем, — отметила Кристен Стюарт в интервью. – Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что я очень четко сформулировала свое желание, и она это сделала. Это было действительно мило, она очень хорошо справилась. Мы женимся, это происходит".

Впервые о романе актрисы и сценариста стало известно в августе 2019 года. Тогда девушки попали в объективы папарацци целующимися в Нью-Йорке. Познакомились влюбленные семь лет назад на съемках фильма. Свои отношения с блондинкой Кристен Стюарт подтвердила в октябре 2019 года, опубликовав совместное черно-белое фото.

Несколько раз звезда обдумывала сценарии, как бы она могла сделать предложение своей возлюбленной, но все же была настроена на то, чтобы на этот шаг решилась ее партнерша.

"С двумя девушками никогда не знаешь, кто решится на это – это гендерная роль. Она просто взяла и сделала это. И это было чертовски мило", — заключила Стюарт.

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