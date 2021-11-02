В Полтавской области обнаружили незаконный склад с ядами и возбудителями инфекций

Нелегальный склад был обнаружен на одном из государственных предприятий.

Фото: СБУ

В Полтавской области обнаружено место несанкционированного хранения ядовитых веществ. Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.

Как отмечает пресс-служба СБУ, нелегальный состав был обнаружен на одном из государственных предприятий региона. На территории объекта обнаружили большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности, около 700 единиц биологических агентов, ориентировочно 15 литров прекурсоров, почти 20 кг химикатов не установленного происхождения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану. По данным фактам открыто уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне СБУ разоблачила подпольную ферму криптовалют в Черкасской области. Для майнинга биткоинов дельцы похищали из региональной сети энергоснабжения промышленные объемы электроэнергии.

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